Dalla Spagna: Navas ha rinnovato con il Real Madrid

La sua partenza in direzione Arsenal era data per certa e addirittura la firma con i Gunners imminenti. E invece ecco la sorpresa del mercato invernale 2019 in casa Real Madrid: Keylor Navas ha firmato il prolungamento con i ‘Blancos’.

A dare la sorprendente notizia è Marca che specifica come il portiere della Nazionale del Costarica abbia spostato la scadenza del proprio contratto dal 2020 al 2021, con ingaggio da 5 milioni netti.

Navas è approdato al Real nell’estate 2014, subito dopo il sorprendente Mondiale che lo vide arrivare fino agli ottavi di finale con i ‘Ticos’, eliminati ai rigori dalla Grecia dopo aver superato la fase a gironi insieme all’Uruguay ai danni di Inghilterra e Italia.

Titolare incontrastato nelle ultime tre vittoriose edizioni della Champions League, oltre che nella Liga, Navas ha perso il posto quest’anno a favore del belga Thibaut Courtois, acquistato dal Chelsea, ma sembra deciso a non arrendersi al ruolo di dodicesimo. O, viceversa, di averlo preferito alla possibilità di essere titolare altrove.