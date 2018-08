Dalla Spagna: Ronaldo chiede l’ultimo super-acquisto alla Juventus

Il debutto con gol di Cristiano Ronaldo a Villar Perosa ha stappato ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi della Juventus in vista della stagione alle porte. Anche la dirigenza bianconera, da John Elkann ad Andrea Agnelli, ha spronato squadra e allenatore a cercare l’obiettivo più ambito e sognato, la Champions League che manca da 23 anni.

E allora chissà che le ultime ore di mercato non portino l’ultimo acquisto di un’estate da ricordare. Il reparto da rinforzare potrebbe essere il centrocampo e il nome quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio è ancora al centro dei desideri dei club di mezza Europa, ma a Torino potrebbero avere uno stimolo in più per provare a convincere il presidente Lotito. Secondo quanto riportato da Don Balon, sarebbe lo stesso Ronaldo a “consigliare” alla società di puntare forte su Milinkovic, ritenuto dal portoghese la pedina che può completare un organico stellare.

Sul giocatore sono però vigili in particolare il Milan e lo stesso Real Madrid: la valutazione data dalla Lazio non sembra poter scendere sotto i 110 milioni, ma la volontà del giocatore sembrerebbe quella di restare in Italia. La Juventus, seppur sotto traccia, è in corsa, ma resta da capire se l’eventuale arrivo del serbo coinciderebbe con la partenza di Pjanic.

Il Ronaldo-day a Villar Perosa