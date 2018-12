Dall’Inghilterra: Chelsea su Hummels, il Bayern Monaco fa il prezzo

In piena corsa per un posto nella prossima Champions League, oltre che per vincere FA Cup e Europa League, il Chelsea di Maurizio Sarri guarda con fiducia al mercato di gennaio.

L’ex allenatore del Napoli ha blindato Cesc Fabregas, destinato a restare a Londra fino al termine della stagione quando, a scadenza di contratto, il centrocampista spagnolo potrebbe vivere una nuova esperienza professionale, ma ha chiesto alla società di mettergli a disposizione un nuovo difensore centrale.

Secondo quanto riportato dal Sun, l’obiettivo numero uno si chiama Mats Hummels, leader della retroguardia del Bayern Monaco e della Germania, ma che il tecnico Kovac ha spesso spedito in panchina nelle ultime settimane, provocando il risentimento del giocatore che ha aperto all’addio.

Non è però mai facile strappare giocatori al club tedesco, ancora di più se colonne e ancora di più a metà stagione. Intanto, i campioni in carica della Bundesliga hanno fatto il prezzo: con 30 milioni l’affare si potrebbe chiudere.

Sembra difficile che i Blues accettino di sborsare questa cifra in questa fase della stagione, ma il Bayern ha fretta: se cessione sarà, dovrà avvenire in fretta in modo da avere il tempo di trovare un sostituto all’altezza.