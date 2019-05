Dall’Inghilterra, Juventus all’assalto per Sarri: Agnelli incontra il presidente del Chelsea a Baku

Stretta finale della Juventus per Maurizio Sarri. Dopo il divorzio con Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno infatti deciso di puntare sull’attuale tecnico del Chelsea per la propria panchina. E in queste ore, come riporta il Sun, il presidente Andrea Agnelli sarebbe volato a Baku, sede della finale di Europa League tra Arsenal e blues, proprio per incontrare il presidente dei londinesi Bruce Buck. Argomento della discussione, ovviamente, Sarri.

LE RICHIESTE – Il Chelsea, indipendentemente dall’esito della finale, sarebbe pronto a lasciar partire il proprio allenatore, in cambio però di un’adeguato versamento economico: cinque milioni di sterline la richiesta, pari a cinque milioni e mezzo di euro. Richiesta che la Juventus sta valutando con attenzione.