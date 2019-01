De Jong al Barcellona, il Psg “taglia” il ds Henrique: in arrivo Wenger?

Perdere un testa a testa di mercato non è mai piacevole per società e tifosi coinvolti. Se poi il club in questione è uno dei più ricchi al mondo, è quasi inevitabile che vengano presi provvedimenti nei confronti di chi si è fatto sfuggire la possibilità di concludere l’affare.

Ecco allora che l’approdo di Frankie de Jong al Barcellona, che ha speso 75 milioni per strapparlo all’Ajax, determinerà conseguenze significative all’interno del Paris Saint-Germain, che pareva avere in pugno il giocatore.

Secondo quanto riporta Espn, la società del presidente Al-Khelaifi sembra aver deciso di liquidare il direttore sportivo Antero Henrique, con effetto immediato.

Sul dirigente portoghese, oltre al flop nella trattativa per de Jong, pesa anche il mancato accordo con l’entourage di Adrien Rabiot, che lascerà il Psg a parametro zero quasi sicuramente per trasferirsi proprio al Barcellona.

Così, mentre i catalani consumano una doppia vendetta dopo il ‘caso Neymar’, il probabile successore di Henrique, che a propria volta era subentrato a Patrick Kluivert nel 2017, è Arsene Wenger, pronto a dire addio alla carriera di allenatore per indossare i panni di direttore sportivo. Pare, addirittura, che l’ex manager dell’Arsenal si sia già incontrato con il tecnico del Psg Thomas Tuchel per parlare della situazione di Mbappé e Neymar…