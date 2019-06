De Jong al Barcellona, Van Gaal perplesso: “Avrebbe potuto scegliere meglio…”

Una stagione mostruosa, quella messa insieme da Frenkie de Jong. Il centrocampista è stato tra i protagonisti assoluti dell’ottimo rendimento offerto dall’Ajax, spingendo il Barcellona a puntare su di lui per il prossimo anno. Una scelta, quella di approdare ai blaugrana, che però non sembra condividere l’ex tecnico olandese Louis Van Gaal, che ha così parlato a Fox Sports.

TITOLARITÀ – “Secondo me avrebbe potuto scegliere meglio, al Barça dovrà giocarsi il posto con gli altri giocatori che sono già là. De Jong è un ottimo giocatore, ma lo sono anche Rakitic e Vidal, che volevo prendere quando ero al Manchester United. A quell’età si deve giocare sempre, mentre non so se questo sarà possibile ai blaugrana: dovremo attendere e vedere”.