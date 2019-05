De Ligt a sorpresa: “Potrei anche rimanere all’Ajax…”

Il suo è uno dei nomi più ambiti sul mercato europeo, con numerose big che hanno messo gli occhi su di lui già da tempo. Stiamo parlando di Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax corteggiato, tra le altre, dalla Juventus. Il giovane olandese, fino a pochi giorni fa, sembrava vicinissimo al Barcellona, mentre nelle ultime settimane si sarebbe verificato un rallentamento nella trattativa. Nel frattempo, il giocatore ha parlato ai microfoni di Nos.

DECISIONE – “Non so nulla sul futuro. Durante l’anno sono state dette e scritte diverse cose, ma io ancora non ho preso alcuna decisione, a differenza di De Jong. Ci sono diversi club che hanno manifestato interesse, ma io devo guardare a ciò che rappresenta il meglio per la mia carriera. Finché ho un contratto con l’Ajax, la possibilità di rimanere qui ci sarà sempre”.