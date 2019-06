De Ligt: “La Premier League? Ottimo campionato…”

Continua a tenere banco il tormentone di mercato legato a Matthijs de Ligt. Il difensore dell’Ajax, protagonista di una stagione stratosferica, è corteggiato dalle maggiori big europee, compresa la Juventus. L’olandese, impegnato in questi giorni con la sua nazionale in Nations League, non ha però ancora preso una decisione per il suo futuro, malgrado le numerose offerte ricevute. Nel frattempo, il giocatore è tornato a parlare, questa volta ai microfoni di TalkSport.

FUTURO – “Un futuro in Inghilterra? La Premier League ovviamente è un ottimo torneo, ma io al momento non ho ancora preso alcune decisione”.

BARCELLONA – È il Barcellona il club che, al momento, appare in pole position per aggiudicarsene le prestazioni, ma in queste settimane non sono esclusi colpi di scena.