De Magistris: “Sarri alla Juventus? Per me sarebbe una gastrite calcistica…”

Quello di Maurizio Sarri sembra essere il nome più probabile per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Una soluzione che non farebbe probabilmente felici i tifosi napoletani, che hanno potuto contare sul lavoro e la professionalità del tecnico toscano fino a due stagioni fa. Ad ammetterlo, lo stesso sindaco della città partenopea Luigi De Magistris, che ha così parlato a margine di Football Leader 2019.

SARRI – “Noi confidiamo sul fatto che ancora non è ufficiale. Sarri alla Juventus per me sarebbe una gastrite calcistica, ma bisogna guardare sempre avanti. Nel calcio di oggi ormai non ci sono più le scelte di sentimento: sono tutti professionisti. Come Higuain? Sarri è molto più amato. Higuain fu vissuto come un tradimento dalla città, ma il legame nei confronti di Maurizio è qualcosa che va oltre il calcio”.