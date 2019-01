Deschamps: “La Juventus è nel mio cuore”

Cinque stagioni da giocatore con la maglia della Juventus, più una da allenatore, coincisa con l’unico campionato di Serie B disputato dai bianconeri, in seguito alle ben note vicende di Calciopoli. Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Nazionale francese con la quale si è laureato campione del mondo nel 2018, è rimasto estremamente legato alla Vecchia Signora: “Sono molto legato al club bianconero”, ha detto il francese durante il galà dei Globe Soccer Awards, “allenare la Juventus è stata un’avventura non solo sportiva, ma anche umana. È stata l’unica volta che ha affrontato la Serie B: si giocava contro squadre piccole, ma c’è stata la soddisfazione di aver vinto il campionato. È una società che mi aveva dato tanto da calciatore e ho ritenuto importante restituirle qualcosa dandole il mio contributo per riportarla immediatamente in Serie A”.