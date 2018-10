Deserta la prima asta per il ‘Ferraris’: Genoa e Sampdoria restano in attesa

Si è conclusa come previsto con un nulla di fatto la prima asta per la cessione dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

Il prezzo fissato dal Comune, pari a 16.578.000 euro, è stato ritenuto troppo elevato, per questo l’asta è andata deserta: nessuna offerta è pervenuta entro la scadenza delle 12 di lunedì 15 ottobre quindi, come previsto dalla normativa, sarà indetta a breve una nuova con un prezzo ribassato del 10%. A darne notizia è Primocanale.

Genoa e Sampdoria, per una volta “alleate”, restano in attesa: la valutazione data al vecchio impianto di Marassi dai due club è pari a circa 7 milioni, meno della metà di quanto stabilito da Palazzo Tursi dopo la perizia dell’Agenzia del Territorio.

Le parti sono quindi molto distanti e il futuro del “Ferraris” sembra destinato a restare incerto per ancora molto tempo. Non è escluso che, in caso di nuova asta deserta, il Comune valuti l’ipotesi della concessione dello stadio alle due società per 99 anni.