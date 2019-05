Di Natale consiglia Mancini: “Quagliarella merita gli Europei”

Una stagione pazzesca, quella appena conclusa da Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria ha conquistato il titolo di capocannoniere con le sue 26 reti, lasciandosi alle spalle i vari Zapata, Piatek e Cristiano Ronaldo. Un rendimento monstre, che è stato commentato da un altro personaggio che, in quanto a gol, se ne intende: l’ex attaccante Antonio Di Natale.

DIFFERENZA – “Sono davvero contento per Fabio, è un ragazzo eccezionale. Il modulo di Giampaolo gli ha permesso di rendere al meglio e lui ha fatto la differenza. Come mai un’esplosione così tardi? Può succedere, l’età a volte può essere un fattore. Puoi fare cose che da giovane non ti riuscivano”.

EUROPEI – “La Nazionale di Mancini è per i giovani, ma Quagliarella può dare quel tocco di qualità e di esperienza. Spero che venga chiamato, se lo merita per quanto fatto vedere in campo”.