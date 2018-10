Donnarumma: “Il numero più importante nella mia rubrica? Quello di Raiola…”

Conquistato il posto da titolare nella Nazionale del dopo-Buffon, complice anche la scelta di Mattia Perin di andare a fare il vice-Szczesny alla Juventus, Gianluigi Donnarumma sembra essere riuscito a vincere anche la concorrenza di Pepe Reina, che al Milan viene impiegato solo in Europa League.

Vietato abbassare la guardia, comunque, anche se tra club e Italia Gigio sta attraversando un buon momento. E c’è pure tempo e modo per scherzare, come nell’intervista rilasciata a Wright Thompson, giornalista di ESPN, che nei giorni scorsi ha raggiunto Milanello per intervistare il più giovane calciatore della storia del calcio italiano a superare le 100 presenze da Under 20:

“Qual è il numero più cool nella rubrica del mio telefono? Quello della mia ragazza, anzi, forse quello del mio agente” ha scherzato Gigio, poi serio su cosa è cambiato rispetto agli esordi: “In me nulla è cambiato, più o meno sono lo stesso di prima. Sono arrivato in prima squadra molto presto e per questo sono dovuto crescere velocemente, sia a livello umano che in campo, è cambiato tutto rispetto a quando ho iniziato. Le critiche? Se iniziano a criticarmi, mia mamma si arrabbia…”

Una battuta anche sull’amico-modello-consigliere Gigi Buffon. Donnarumma rivela il messaggio di “eredità” che l’ex portiere della Juventus gli ha lasciato dopo l’ultimo scontro diretto, in Coppa Italia lo scorso maggio: “Dopo quel 4-0 in finale di Coppa Italia Gigi mi disse di stare calmo, non potrò mai ringraziarlo abbastanza per i suoi consigli. Cosa mi disse? ‘Stai calmo, sii un guerriero, alzati in piedi quando cadi a terra’.