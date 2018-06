Egitto, il record Mondiale di El Hadary

Inserito nel non impossibile gruppo A con i padroni di casa della Russia, l’Arabia Saudita e l’Uruguay, l’Egitto, di ritorno alla fase finale di un Mondiale 28 anni dopo l’esperienza in Italia, punta a lasciare un segno nella manifestazione. Tra i convocati figura anche l’eterno portiere Essam El Hadary, classe ’73, che potrebbe diventare il calciatore più anziano mai sceso in campo durante la fase finale di un Mondiale, migliorando il primato fissato nel 2014 dal portiere della Colombia Faryd Mondragon, “fermatosi” a 43 anni. El Hadary ha già disputato da titolare la Coppa d’Africa 2017, persa dall’Egitto in finale contro il Camerun, dove pure era partito da terzo portiere, diventando così il giocatore meno giovane a scendere in campo nella competizione continentale.