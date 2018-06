Egitto, l’ex Mido perde 37 chili e si propone per il Mondiale: “C’è bisogno?”

Le ore successive all’infortunio subito da Mohamed Salah nella finale di Champions League sono state difficilissime per gli appassionati di calcio egiziani e per il ct Hector Cuper, ma l’infortunio alla spalla subito dall’attaccante del Liverpool sembra meno grave del previsto, al punto che l’ex romanista dovrebbe figurare tra i 23 convocati per il Mondiale, pur dovendo con ogni probabilità saltare la prima e forse anche la seconda partita del girone.

Insomma, al ct dei Faraoni non servirà convocare un altro attaccante e neppure accogliere lo scherzoso invito-provocazione cui ha dato vita Mido. Il popolare ex attaccante, tra le altre, di Ajax, Tottenham e Roma, che dopo il ritiro dal calcio avvenuto nel 2012 si è trasformato in un “animale da social”, conquistando migliaia di followers su twitter grazie ai propri post “appuntiti”, se n’è inventata un’altra, arrivando a candidarsi per strappare un posto tra i selezionati per Russia 2018.

Trattasi ovviamente di uno scherzo, visto che tra l’altro Mido si è ritirato dal calcio nel 2013 a soli 30 anni intraprendendo subito la carriera di allenatore, ma portato avanti in modo molto verosimile…: “Ho perso 37 chili e ne ho altri 15 da smaltire – l’attacco del post di Mido – Grazie a tutti quelli che mi hanno criticato, a quelli che mi hanno schernito: hanno cambiato la mia storia e il mio stile di vita aiutandomi a tornare ad aver cura di me stesso. Grazie a chi mi ha aiutato a intraprendere di nuovo il mio viaggio. Mister Cuper, se è alla disperata ricerca di un attaccante io sono disponibile, in carriera ho sempre segnato un gol ogni due partite per l’Egitto, e al Mondiale almeno una rete la posso garantire”. Evidente la rivendicazione orgogliosa sulla propria media-reti (19 gol in 50 partite in Nazionale), un dato “dedicato” ai tanti detrattori avuti durante la carriera…

