Empoli, Corsi: “Partita contro la Juventus evento per tutta la città”

Dopo la stagione trascorsa dai toscani in Serie B si rinnova la sfida tra Empoli e Juventus, che unirà per 90′ una delle realtà più piccole del campionato italiano ai dominatori delle ultime sette stagioni, proiettati verso l’obiettivo della Champions League.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo rende speciale la partita contro i bianconeri per ogni avversario e l’Empoli non fa eccezione. Pur avendo giocato già tante volte contro la Juventus, il presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi, intervistato da Rmc Sport, non ha negato l’emozione particolare con cui si avvicina alla partita: “Sarà una giornata di festa per la città, c’è grande attesa. Sarà un evento, per noi sarà una missione impossibile, ma mostreremo l’orgoglio come sempre”.

Come anticipato dal tecnico Andreazzoli, in campo si vedrà un Empoli coraggioso: “Penso che la salvezza dovrà passare da risultati straordinari – ha detto Corsi – Di squadre importanti in passato ne abbiamo battute diverse, una volta anche la Juve con i gol di Rocchi (in realtà fini 3-3 in Toscana nel 2003, ndr). Mi sarebbe piaciuto avere qualche punto in più, siamo un po’ demoralizzati di ricevere solo complimenti. Siamo andati vicino a risultati importanti e abbiamo perso partite strane anche come a Parma, dove abbiamo creato sei palle gol nitide. Per ora i conti non tornano, ci dobbiamo rimboccare le maniche”.

Corsi ha poi parlato della corsa allo scudetto e dei sondaggi di mercato per il talentino sloveno Miha Zajc: “Anche il Napoli è una squadra fortissima, ma la Juventus prepara la partita con noi come se fosse quella contro il Napoli. E questo è un merito dei dirigenti e dell’ambiente. Zajc? Aspettiamo che sia più concreto, per il momento non ce l’ha chiesto nessuno, abbiamo avuto solo interessamenti di squadre di medio-alta classifica”.