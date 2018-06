Empoli, Corsi svela: “Per Sarri la separazione col Napoli è stata dolorosa”

Dopo l’addio al Napoli, Maurizio Sarri sembrava molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Chelsea, ma nelle ultime ore la pista londinese si è raffreddata. La clausola di 8 milioni che il club partenopeo pretende per liberare il tecnico non aiuta e l’ex Empoli rischia di restare senza squadra nella prossima stagione. Proprio nel club toscano Sarri si è messo in evidenza per poi compiere il grande salto nel Napoli. Fabrizio Corsi, presidente della squadra che ha appena conquistato la promozione in Serie A, ha parlato del suo vecchio allenatore e non solo: “Sarri? Non so cosa accadrà nel suo futuro. Leggo i giornali e mi sembra di capire che ci sia un certo silenzio intorno a questa situazione. Merita una grande piazza, è un allenatore fantastico. Se l’ho sentito? Assolutamente no, neanche qualcuno del suo staff. Maurizio ha fatto una scelta professionale, ma umanamente la separazione con il Napoli è stata sofferta…”.

EMPOLI – “Andreazzoli? Continuerà ad essere il nostro allenatore. Altre società lo attenzionavano, ma noi abbiamo prolungato e adeguato il suo contratto. Qua ad Empoli c’è una serenità diversa rispetto ad altre piazze, le pressioni non influiscono troppo e chi ama fare calcio, può farlo tranquillamente”.

LUPERTO – “Noi ci auguriamo di mantenerlo anche l’anno prossimo, ma questo deve essere nell’interesse di tutti. Noi garantiamo 30 partite in Serie A a questo ragazzo, che ha tanto potenziale da poter ancora esprimere. E’ un professionista serio che ama lavorare duro”.