Empoli-Inter, sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospite

Primo provvedimento d’urgenza dopo i tragici fatti che hanno preceduto la partita tra Inter e Napoli, caratterizzata anche dagli ululati razzisti di una parte dei tifosi nerazzurri verso il difensore azzurro Kalidou Koulibaly.

In vista della partita che la squadra di Spalletti giocherà sabato alle ore 15 al “Castellani” di Empoli, il Gos, riunitosi in mattinata, ha disposto la sospensione della vendita dei biglietti del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale Sud e l’annullamento dei tagliandi già venduti.

La vendita resterebbe aperta per i soli residenti in Toscana e per i soli residenti a Empoli per quanto riguarda la Maratona superiore.

Nei prossimi giorni verrà definita la sanzione a carico della società nerazzurra, che rischia la stangata: il questore Marcello Cardona ha infatti chiesto il divieto di recarsi in trasferta per i sostenitori dell’Inter per il resto della stagione e la chiusura della Curva Nord per le prossime cinque partite interne.