Empoli-Roma, le probabili formazioni: Di Francesco lancia Pellegrini junior

Trasferta impegnativa, ma dall’aria “di casa” per la Roma, che sul campo dell’Empoli cercherà la quarta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per scacciare ufficialmente il fantasma della crisi che, prima della gara contro il Frosinone, sembrava dover travolgere anche la panchina di Di Francesco. E invece, esattamente due settimane più tardi, il clima nell’universo giallorosso è cambiato grazie ad un parziale di 12 gol realizzati e uno solo subito, contro la Lazio. Proprio il successo nel derby, così come la goleada al Viktoria Plzen, hanno dato fiducia a tutto l’ambiente e in particolare al lavoro del tecnico giallorosso, che sembra aver svoltato tatticamente verso un 4-2-3-1 più equilibrato rispetto agli esperimenti precedenti oltre che baciato dallo stato di grazia di Lorenzo Pellegrini.

Di fronte ci sarà una squadra alla caccia di una corrispondenza tra il gioco espresso e i punti racimolati, appena cinque, quattro dei quali in casa. Sarà una sfida particolare per Aurelio Andreazzoli, storico collaboratore tecnico alla Roma nelle gestioni Spalletti 1, Montella, Luis Enrique e Zeman, oltre che allenatore “titolare” nella seconda parte della stagione 2012-2013, e alla prima volta da avversario dei giallorossi, come pure per Di Francesco, cresciuto calcisticamente nel vivaio empolese e alla prima volta da ex contro gli azzurri sulla panchina della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI. Il tecnico della Roma apporterà qualche novità allo schieramento che ha stravinto in Champions. La più succosa sarà il debutto in A di Luca Pellegrini, terzo ’99 fatto giocare da Di Francesco in stagione dopo Kluivert e Zaniolo: il fratello minore di Lorenzo prenderà il posto dell’affaticato Kolarov. A riposo anche De Rossi, torna Manolas. Andreazzoli ha invece problemi sulla fascia sinistra, dove sono ancora fuori Antonelli e Pasqual, e in attacco, dove le scelte sono quasi obbligate. Torna titolare La Gumina, in mezzo si rivede Acquah.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. A disposizione: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Bennacer, Brighi, Ucan, Traoré, Jaupovic, Mraz. All.: A. Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Lu. Pellegrini; Nzonzi, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, l Shaarawy; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, De Rossi, Florenzi, Zaniolo, Schick, Kluivert, Perotti. All.: E. Di Francesco.