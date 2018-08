Empoli, si sblocca l’affare Acquah

Il mercato dell’Empoli non si ferma più. Dopo Luca Antonelli, la società toscana ha chiuso un altro acquisto di esperienza e sostanza. Si tratta di Afriye Acquah, centrocampista ghanese classe ’92, in arrivo a titolo definitivo dal Torino. La trattativa è stata lunga, anche a causa delle resistenze del giocatore, che per lasciare il Piemonte, dove non rientrava più nelle gerarchie di Mazzarri, avrebbe preferito un’esperienza in Premier League. Il Torino ha però spinto per la soluzione-Empoli, da dove in granata sta per arrivare il giovane Rade Krunic, ma questa trattativa non è ancora stata perfezionata (si tratta sulla valutazione data dai due club al bosniaco).

Il Toro incassa 2,5 milioni, mentre Acquah firmerà un contratto di tre anni con opzione sulla quarta stagione. Per il ghanese si tratta della quinta maglia italiana diversa indossata in carriera, considerando anche le esperienze con Palermo, Parma e Sampdoria.