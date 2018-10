Entella, Gozzi: “Cassano? Era tranquillo, non so cosa sia successo…”

La speranza dei tifosi è che l’epilogo della storia infinita sulla riammissione in Serie B sia differente rispetto a quello della vicenda-Cassano, che dopo un paio di allenamenti con la Virtus Entella, società che lo corteggiava da mesi, ha gettato la spugna ufficializzando l’addio al calcio giocato.

Intervenuto a “Tutti Convocati”, su Radio 24, il presidente del club di Chiavari, Antonio Gozzi, ha parlato della paradossale situazione della propria squadra, che ha giocato una sola partita in Serie C, quella della prima giornata contro il Gozzano, per poi chiedere e ottenere rinvii a tempo indeterminato in attesa che si chiarisca il grande mistero: Serie B o Serie C?

“In ogni caso ci troveremo a fronteggiare una situazione difficile, che sia B o C – ha detto Gozzi – Vovremo recuperare otto-dieci partite e questo è un dato sportivo enorme. Pensare di giocare tre partite alla settimana per tanto tempo significa mettere la rosa in condizioni difficili. Per dei tossicodipendenti di calcio come noi stare fermi il sabato e la domenica è il peggio che possa succedere e la cosa più fastidiosa è che non sappiamo neanche più bene cosa aspettare”.

Questo invece il parere del presidente sulla rinuncia di Cassano, cui peraltro Gozzi aveva già risposto sabato attraverso una lunga lettera.

La perplessità per la svolta improvvisa resta…: “Cassano si è reso conto che non ha la testa per concentrarsi sugli allenamenti e ha voglia di concentrarsi sulla famiglia. La sua settimana con l’Entella è stata bella, sono corso per vederlo allenarsi coi miei ragazzi che erano entusiasti di lui. Ci siamo salutati con affetto mercoledì, non è partito per l’amichevole di Lugano, chi gli ha parlato in quei giorni lo ha trovato tranquillo. Non so cosa sia successo venerdì, mi ha scritto un messaggio in cui mi spiegava la sua scelta”