Entella, lettera del presidente Gozzi alla squadra: “Ti sei imborghesita, ma ti rialzerai…”

Due anni fa il 9° posto in Serie B, ovvero il punto più alto raggiunto nella propria storia dalla Virtus Entella, appena al secondo anno di militanza nella serie cadetta. Ventiquattro mesi più tardi, ecco l’amara retrocessione in C, giunta al termine di un’annata tormentata, dopo che in estate i Diavoli Neri erano partiti con ben altri propositi.

Ma, si sa, il calcio non perdona nulla, neppure a realtà organizzate come quella della Virtus, e allora dopo essere stati costretti a soccombere nella doppia sfida di playout contro l’Ascoli, nonostante il duplice 0-0, a Chiavari ci si sta già guardando attorno, e dentro, per capire cosa non abbia funzionato.

Una chiave di lettura ha provato a darla il presidente Antonio Gozzi, che all’indomani della retrocessione ha scritto “una lettera” alla propria squadra. Righe colloquiali, per non dire affettive, dalle quali traspare l’enorme attaccamento dell’imprenditore ad una squadra portata dal dilettantismo al sogno della Serie A e anche la voglia di ripartire subito:

“Cara Entella – ha scritto Gozzi – dopo dieci anni di grandi soddisfazioni, sacrifici, palpitazioni e forti emozioni oggi ci ritroviamo a vivere un dispiacere sportivo che brucia sulla pelle. Quest’anno qualcosa ti ha fatto dimenticare chi fossi e da dove venissi. Hai cominciato a peccare d’umiltà e a giocare diversamente da come hai sempre fatto. Lo facevi spesso in modo svogliato senza quel cuore e quell’attaccamento che ti hanno sempre contraddistinto in questi anni. Ti sei ritrovata in fondo alla classifica e non sei più riuscita a risalire la china, anche se l’ottimo lavoro del tuo fedelissimo Gennaro Volpe ci ha fatto sperare nell’impresa. La serata di Novara resterà, comunque, una pagina indimenticabile nella storia biancoceleste”.

“Ci sarà tanto da lavorare per tornare ad essere quelli della grande festa di Cremona e del nono posto in B e, perchè no, migliorare ancora. Ma noi siamo combattenti, ci riproveremo. Anzi, ci rialzeremo. Le risate che oggi accompagnano la nostra uscita verranno coperte dal clamore di una squadra che tornerà protagonista.

Tu resti un patrimonio prezioso per i tanti valori che custodisci. L’aspetto calcistico conta, ma per noi conta ancora di più essere una famiglia, avere una dirigenza composta da persone che credono nel nostro modo di fare calcio, contare su uomini simbolo che ti rappresentano e si identificano in te. Per noi è importante utilizzare l’onda mediatica di un pallone che rotola per promuovere la solidarietà, formare ed educare centinaia di ragazzi che ogni giorno indossano la maglia biancoceleste”.

