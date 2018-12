Esonero pre-natalizio al Bayer Leverkusen: Herrlich vince, ma viene silurato

Consueta pausa invernale per la Bundesliga, unico torneo a 18 squadre rimasto in Europa tra le nazioni top e arrivato al giro di boa con il Borussia Dortmund saldamente in testa con 6 punti di vantaggio sul Bayern Monaco.

Si tornerà in campo il 18 gennaio, ma per una grande del campionato è tempo di crisi, a tal punto da far saltare la panchina all’antiviglia di Natale.

Il Bayer Leverkusen ha infatti dato il benservito ad Heiko Herrlich, cui non è bastato battere per 3-1 l’Hertha Belino nell’ultima giornata del girone d’andata.

L’ex attaccante anche del Dortmund e della Nazionale tedesca è stato esonerato insieme al vice Nico Schneck. Alla ripresa del campionato sulla panchina dei rossoneri siederà l’esperto tecnico olandese Peter Bosz, ex Ajax, che ha firmato un contratto fino al 2020.

Il Bayer ha vinto quattro delle ultime sei partite di campionato, perdendone solo una, ma occupa un’anonima posizione di centroclassifica, lontana dai posti che valgono la qualificazione alle Coppe europee, pagando il pessimo avvio di campionato.

In Europa League “le aspirine” hanno vinto a mani basse il girone con 13 punti e ai sedicesimi affronteranno il Krasnodar.