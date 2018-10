Euro Under 21 2019, definito il calendario dell’Italia

In attesa che si completi il parco delle 16 qualificate, il campionato d’Europa Under 21, che per la prima volta vedrà svolgersi nel 2019 la fase finale in Italia tra il 7 e il 30 giugno, ha iniziato a prendere forma.

L’Italia, inserita d’ufficio nel gruppo A, ha infatti conosciuto data, ora e sede della partita d’esordio, che si giocherà allo stadio “Dall’Ara” di Bologna il 16 giugno alle ore 20.45. Stessa ora e stesso stadio per la seconda partita, in programma domenica 19 giugno, mentre per la terza e ultima partita del girone gli Azzurrini si sposteranno di pochi chilometri, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, il 22 giugno, sempre alle 20.45.

A Reggio la squadra di Di Biagio giocherà anche l’eventuale semifinale, il 27 giugno alle 21, mentre la finalissima è in programma alla “Dacia Arena” di Udine il 30 giugno.

Le gare degli altri gironi si giocheranno a Udine e Trieste (B) e a Cesena e San Marino (C). La competizione metterà in palio anche quattro posti per l’Olimpiade di Tokyo 2020, destinati alle semifinaliste: nel caso però che tra esse figuri l’Inghilterra (che non partecipa ai Giochi), si giocherà una gara di spareggio.