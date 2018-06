Fabbricini: “Balotelli maturo. Mancini ridarà serenità all’ambiente”

Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, ha tratto un bilancio delle prime settimane di lavoro del nuovo commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini ed ha parlato di Mario Balotelli; ecco quanto dichiarato: “Abbiamo fatto tre partite con difficoltà diversificate l’una dall’altra. Abbiamo fatto tre risultati sostanzialmente positivi, anche quella contro la Francia che è stata una sconfitta, non la butterei via. Abbiamo un gruppo molto giovane, che sta lavorando molto bene. Mancini sta affrontando con massima serenità questo incarico e questo è importante perchè credo che possa ridare serenità all’ambiente, inoltre dare fiducia ai giovani sarebbe molto bello. Ha fatto giocare tutti quelli che ha chiamato nelle tre partite e ricordiamoci anche che c’era qualcuno che non era in queste convocazioni di fine stagione ma che forse potrebbe essere importante in futuro anche per favorire la crescita dei più giovani”.

BALOTELLI – “Non so se avete ascoltato la conferenza stampa il giorno prima della partita contro l’Olanda. Ha dimostrato una maturita’ incredibile, un ragazzo veramente eccezionale. Sono contento che abbiamo ripreso questa persona, fa bene al calcio italiano e credo che faccia bene per tutti i motivi suddetti anche al nostro Paese”.