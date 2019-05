Festa grande per la Pergolettese: battuto il Modena nello spareggio ed è Serie C

Dopo aver appeso del ritorno fra i Professionisti dell’Avellino, è arrivato anche il momento della promozione in Serie C per la Pergolettese: vittoria per 2-1 contro il Modena nello spareggio del Girone D di Serie D e festa grande allo Stadio Silvio Piola di Novara, designato come campo neutro per giocare la resa dei conti fra le due squadre, che per tutta la regular season si sono date filo da torcere a vicenda. Alla vigilia della stagione la formazione gialloblù era la favorita per il successo del girone, ma la squadra di mister Contini ha interpretato nel migliore dei modi il ruolo di guastafeste, conquistando la decima promozione della storia del club. Morello ha portato avanti i cremaschi al 13′, pareggio con autorete di Bortoluz al 20′, gol vittoria di Franchi al 38′. Al Modena, dunque, restano i playoff per riacciuffare la Serie C.