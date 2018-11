Figc, Gravina: “Ripescaggi in B? Serve profonda riflessione politica”

Gabriele Gravina è il presidente della Federcalcio da pochi giorni. Ma il lavoro già non manca. Dal Club Italia alle agognate riforme, senza dimenticare ovviamente il caos relativo ai campionati di Serie B e Serie C, per i quali non si escludono nuove sorprese sui format.

Gravina ne ha parlato a Radio Rai, intervenendo alla trasmissione “Radio Anch’io Lo Sport”: “Stiamo lavorando su due fronti, quello dell’area controlli per le iscrizioni e quello della riforma della Giustizia Sportiva. Vorremmo far uscire norme più precise e severe sul fronte iscrizioni entro metà dicembre, sei mesi prima delle iscrizioni, in modo da evitare ciò che si ripete ormai da troppe estati. Per quanto riguarda la riforma dei campionati è nell’interesse di tutti riportare la A a 20 e la B a 22 con una Serie C che torni al semiprofessionismo. Il nostro lavoro andrà in questa direzione”.

Escluse a breve novità per quanto riguarda la nomina della guida del Club Italia (“Sono in corso valutazioni, vagliamo una serie di nomi” ha detto Gravina), il presidente non ha potuto sottrarsi alle domande sull’incertezza che si respira tra Serie B e C, in attesa del verdetto del Tar sul caso Entella, che chiede la riammissione in Serie B: “Rispetteremo le sentenze che arriveranno dal sul caso Entella e il 15 dal Consiglio di Stato, ma è nostra intenzione anche rispettare le regole. Quindi quando saranno arrivate tutte le sentenze sarà necessario fare una profonda riflessione politica per capire l’opportunità di modificare i calendari di due campionati che hanno già visto disputarsi tante partite”.