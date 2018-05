Fiorentina, l’agente di Laurini prepara l’addio: “Fossi nel Napoli, lo acquisterei…”

Dopo aver tranquillizzato i tifosi del Napoli in merito alla permanenza in azzurro di Elseid Hysaj, nonostante gli interessamenti delle due squadre di Manchester, con o senza la permanenza in panchina di Maurizio Sarri, sul cui futuro a Napoli sembra peraltro in arrivo una schiarita, intervenendo a Radio Kiss Kiss Mario Giuffredi ha parlato di un altro proprio assistito, Vincent Laurini, ora in forza alla Fiorentina, ma possibile obiettivo in entrata del prossimo mercato della società del presidente De Laurentiis.

Laurini è ben conosciuto e apprezzato tanto dallo stesso Sarri, che lo ha allenato a Empoli, che dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che lo ha avuto alle proprie dipendenze al Carpi, prima del passaggio in Toscana. L’approdo a Napoli, magari proprio come alternativa ad Hysaj sembra quindi un evento “naturale”, come ha spiegato lo stesso Giuffredi: “Laurini l’hanno creato Giuntoli e poi Sarri, meglio di loro non lo conosce nessuno, se fossi in De Laurentiis lo prenderei come vice-Hysaj”.

