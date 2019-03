Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali

Si gioca al “Franchi” il posticipo domenicale della 27a giornata che mette in palio punti europei per Fiorentina e Lazio. Ultima chiamata o quasi per i viola, dopo le vittorie di Atalanta e Torino, mentre la squadra di Inzaghi vuole proseguire il buon momento di forma dopo la vittoria nel derby, proprio per tenere il passo delle squadre di Gasperini e Mazzarri.

Questi gli schieramenti ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; E. Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa. A disp.: Lafont, Brancolini, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Graiciar, Mirallas, Simeone. All.: S. Pioli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Durmisi, Romulo, Jordao, Cataldi, Badelj, Parolo, Neto, Caicedo. All.: S. Inzaghi.