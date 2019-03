Fiorentina, Pioli: “Siamo ancora in corsa per l’Europa. Futuro? Allenerò fino a 65 anni”

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato il pareggio contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo fatto troppi pochi punti per la qualità delle nostre prestazioni nel girone d’andata, adesso arrivano partite fondamentali per la stagione, ma non credo che stasera ci siamo giocati l’Europa. Stasera la partita era difficile, non sono scontento per la prestazione.

Preoccupazione per l’infortunio subito da Chiesa: “Ha avuto un risentimento addominale. Lui è un ragazzo generoso, ha passione per questa squadra e per questi colori e quando non riesce a dare il proprio contributo soffre.

Pioli ha parlato anche del rinnovo del proprio contratto: “Sono 9 mesi che sono a scadenza, sono tranquillo. Ho comunicato alla mia famiglia che allenerò fino a 65 anni, dove lo farò non lo so ma potrei andare anche oltre se arrivasse la chiamata di una nazionale. Sono concentrato per dare il meglio che posso e sono sicuro che squadra possa fare ancora tanto, il futuro lo decideremo con la società”.