Fiorentina, Pjaca: “Qui grazie a Badelj. Se esulterò in caso di gol alla Juve? Prima dovrò segnare…”

Nessun rimpianto, o quantomeno pochi e… ben mascherati, per non aver potuto condividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo e anche nessuna paura nell’indossare il numero 10 della Fiorentina, appartenuto a miti del calcio come Giancarlo Antognoni e Roberto Baggio.

Questo è Marko Pjaca, presentatosi con tanto entusiasmo davanti ai tifosi viola al termine della lunga trattativa che lo ha portato dalla Juventus a Firenze in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

“Per me è un onore ed una responsabilità indossare questa maglia, darò il massimo per far vedere che la merito – le prime parole del giocatore – La trattativa è stata lunga, ma venire qui è sempre stata la prima scelta. Mi sento in forma e sono pronto per giocare, voglio aiutare la squadra a fare un bel campionato. Ringrazio Badelj per avermi parlato bene della società, della squadra, della città e dei tifosi, mi ha aiutato nella scelta. Ronaldo? Sarebbe stato bello allenarsi e giocare con lui, ma avevo bisogno di giocare con continuità”.

Pjaca ha poi confermato le parole dolci rivolte alla Juventus dall’agente Naletilic: “La tattica è la cosa più importante in Italia e l’ho imparata alla Juventus. Adesso sono un giocatore della Fiorentina e penso al presente, il futuro si vedrà. Se esulterò in caso di gol ai bianconeri? Prima devo farlo, poi vedremo…”.