Florentino Perez cuore d’oro: si prenderà cura del figlio di Reyes fino ai 18 anni

La tragedia di José Antonio Reyes ha scosso l’intero mondo del calcio, in particolare quello spagnolo. Il centrocampista ha perso la vita in un incidente stradale nella giornata di sabato 1 giugno, lasciando una moglie ed un figlio undicenne. Ed in queste ore, come riporta El Chiringuito, è arrivato un nobile gesto da parte di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, club nel quale Reyes ha militato nella stagione 2006/2007.

CUORE D’ORO – Il patron dei blancos ha infatti confidato ad alcuni amici che si prenderà cura del figlio di Reyes fino a quando questi non avrà compiuto diciotto anni. Un gesto significativo, che testimonia il profondo affetto e la profonda stima che Perez provava nei confronti del giocatore.