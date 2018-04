Forlan: “Italia fuori dal Mondiale? Non si vince con la storia”

Come noto ormai da mesi, grandi Nazionali come Italia, Olanda e Cile non parteciperanno al Mondiale che si giocherà in Russia. Gli azzurri non sono riusciti a superare nel play-off giocato a novembre la Svezia e soprattutto in queste due partite si è notato la mancanza di giocatori di grande talento nella nostra Nazionale. Diego Forlan, ex attaccante Manchester United, Atletico Madrid e Inter, intervistato dai microfoni del sito Fifa.com. ha riservato una stoccata all’Italia: “Italia, Olanda e Cile fuori dal Mondiale? Non sono sorpreso. Noi abbiamo vinto due Coppe del Mondo e più coppe America di qualsiasi altra nazionale eppure qualche volta siamo rimasti fuori anche noi. Nel calcio moderno tutti possono battere tutti. L’Italia ha vinto il Mondiale nel 2006 ed e’ poi uscita nella fase a gironi nel 2010 e nel 2014. Non si vince con la storia, con la maglia o con i nomi, sta tutto in quello che puoi fare qui e adesso”.