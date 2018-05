Francia, lettera di Koscielny: “Godetevi il Mondiale, io sarò il primo tifoso dal divano”

La rottura del tendine d’Achille, rimediata nella semifinale di Europa League contro l’Atlético Madrid, è costata il Mondiale a Laurent Koscielny.

Il difensore dell’Arsenal, infatti, visto il grave infortunio non farà parte della spedizione della Francia in Russia, ma ha voluto lo stesso esprimere la sua vicinanza attraverso la seguente lettera:

“Godetevela, amici! Godetevi al massimo ogni istante, ogni minuto; insieme, in campo e fuori durante questa preparazione per la fase finale del mondiale in Russia. Io ho avuto la chance di partecipare alla coppa del mondo nel 2014 in Brasile con alcuni di voi. È stato magnifico. Ho pensato che avrei potuto vivere questa nuova avventura con voi e ritirarmi poi subito dopo, ma il destino ha deciso qualcosa di diverso. Quello che conta in una competizione così è restare uniti e vivere bene insieme. Tutti insieme, giocatori e staff. So che sarà così come è stato durante l’Europeo del 2016 quando sognavamo di andare il più lontano possibile. Avere delle grandi qualità individuali è importante e voi le avete, ma anche stare bene insieme è importante. Voi siete stati capaci di andare molto lontano durante l’ultimo torneo, ognuno dovrà battersi per aiutare l’altro, questo è lo spirito di gruppo. Io confido in voi, amici. La Francia possiede una bellissima generazione, con giocatori esperti e con giovani che stanno crescendo nella maniera migliore nei più grandi club d’Europa. Io so che voi metterete tutte le vostre qualità al servizio del collettivo. Vi esorto a vivere tutti questi momenti insieme, durante questi mesi. Approfittate di ogni momento fuori dal campo per trovare un affiatamento maggiore sul terreno di gioco. Ognuno, giocatori e membri dello staff, ha un posto importante all’interno di questa squadra. Ognuno è fondamentale per trovare l’allegria, l’ambiente positivo che vi permetterà di superare qualsiasi cosa. Il rischio è quello di ritenersi a volte più forti dell’avversario. Non ho paura di questo, il gruppo è fatto di uomini intelligenti e di esperienza, so che con il nostro commissario tecnico tutti sapranno fare la cosa giusta. Abbiamo questa opportunità di partecipare ad un torneo che scatena emozioni grandissime. Un intero paese sarà dietro di voi pronto a spingervi; così come voi, so quali sono le responsabilità e le aspettative dei tifosi. Un’intera nazione vi sostiene e vi incoraggia, questo sostegno, questa energia, questa passione potrà essere decisiva come lo è stata durante l’Europeo del 2016. Quest’anno io sarò sul mio divano per guardarvi durante le partite, sarò davanti alla mia televisione e sarò il vostro primo tifoso!”.