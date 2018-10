Frosinone, è rottura con Citro. Stirpe: “Con noi ha chiuso”

In attesa del ritorno del campionato e del trittico di sfide che potrebbero già decidere il futuro del Frosinone, contro Empoli e, il presidente del club giallazzurro Maurizio Stirpe ha tenuto una lunga conferenza stampa per fare il punto di un inizio di stagione più che sofferto.

Tra i temi toccati quello delle polemiche legate alla finale playoff contro il Palermo, al ricorso dei siciliani per il tumultuoso finale, tra l’invasione di campo dei tifosi e il gesto compiuti da Nicola Citro, ora in prestito al Venezia, he ha gettato in campo il pallone dalla panchina nei minuti conclusivi della partita “Abbiamo vinto sul campo e con pieno merito. Il comportamento della società è sempre stato netto, mentre quello del nostro tesserato e dei tifosi, ingenui e velleitari. Dopo il gesto che ha fatto Citro non indosserà mai più la maglia del Frosinone, anche se ha ancora due anni di contratto, però va detto che c’è stata una strumentalizzazione da parte della stampa. Sono stati commessi errori importanti da parte dei giudici, noi andremo avanti in ogni caso”.

Stirpe ha poi rivolto un invito all’ambiente a non rassegnarsi. Sugli obiettivi stagionali: “Non esiste nessun piano B. Tutti gli obiettivi possono ancora essere raggiunti, mancano ancora trenta partite alla fine del campionato. Contro il Genoa e contro il Torino non meritavamo di perdere, il lavoro di tutti sarà valutato al termine della stagione, non dopo un mese e mezzo. Non erano questi i risultati che ci aspettavamo, ma continueremo a lavorare. Comunque se le condizioni ambientali dovessero cambiare, sarei il primo a pensare di cambiare la rotta di questo percorso, sarei il primo ad andare via. In caso di retrocessione non farò più il presidente, la società sarà riorganizzata in altro modo. Intanto anticipo che se retrocederemo chi ha fatto l’abbonamento quest’anno avrà uno sconto del 40% per il prossimo campionato e una scontistica simile ci sarà per gli sponsor”.