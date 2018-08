Frosinone, il ko in Coppa Italia fa ripartire il mercato

Lunedì 20 agosto il Frosinone tornerà a giocare una partita di Serie A, sul campo dell’Atalanta. Dopo la sofferta promozione nella finale playoff contro il Palermo, la società giallazzurra ha dato vita a una sessione di mercato molto intensa, con numerosi arrivi e altrettante partenze.

Le prime risposte del campo però non sono state esaltanti, nelle amichevoli e nel debutto ufficiale in Coppa Italia, avventura già finita per mano del sorprendente Sudtirol, formazione di Serie C passata 2-0 sul neutro di Benevento. Un risultato che ha fatto scattare l’allarme in vista del debutto in campionato, così il duo Giannitti-Capozucca, che si occupa del mercato giallazzurro, è pronto ad allacciare nuovi contatti per completare la rosa prima della fine del mercato, fissata per venerdì alle 20.

Definito con il Pescara lo scambio tra Francesco Zampano e Matteo Ciofani, dal Genoa può arrivare Gianluca Lapadula, attaccante chiuso in rossoblù e sul quale c’è anche l’interesse dell’Udinese, dopo che il Parma ha virato su Inglese del Napoli. A centrocampo invece fari su Danilo Cataldi, che la Lazio può girare in prestito. Può infine partire Danilo Soddimo che, come si legge su Ciociaria Oggi, è richiesto dal Lecce, neo-promosso in Serie B.