Fulham, Ranieri bussa a casa Chelsea

‘ molto incerto il futuro di Gary Cahill, difensore del Chelsea che non ha giocato molto in questa prima parte della stagione con Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports infatti il Fulham è molto interessato al giocatore e a gennaio proverà ad acquistarlo.

La missione salvezza per il Fulham si annuncia difficile e allora Claudio Ranieri è pronto a formulare qualche richiesta di mercato alla società in vista del mercato di gennaio. Subentrato da poche settimane a Slavisa Jokanovic, il tecnico testaccino non è ancora riuscito a schiodare la squadra di Craven Cottage dall’ultimo posto.

Il patron potrebbe non badare a spese per evitare l’immediato ritorno in Championship e allora tra i giocatori in arrivo, secondo quanto riportato da Sky Sports, potrebbe esserci un giocatore di esperienza come Gary Cahill.

Il difensore del Chelsea è ai margini dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, ha giocato appena venti minuti in stagione e anche in vista della scadenza del contratto fissata già nel prossimo giugno, potrebbe decidere di lasciare dopo sette anni i Blues, ma non Londra, per passare dalla lotta per la Premier a quella per la salvezza.