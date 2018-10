Gascoigne fuori dalla Scottish Hall of Fame: “Non mi serve questo per sapere di essere tra i migliori”

Oltre che alla Lazio e alla Nazionale inglese, Paul Gascoigne ha legato la propria carriera a due club in cui ha militato prima e dopo l’esperienza in Italia, il Tottenham, la società che gli permise di porsi all’attenzione del calcio europeo, e i Glasgow Rangers, con cui giocò tra il 1995 e il ’98, vincendo due campionati e meritandosi la convocazione con i Tre Leoni per l’Europeo 1996, la cui fase finale si è giocata proprio in Inghilterra e durante la quale il giocatore segnò un gol splendido e memorabile proprio alla Scozia.

Ancora oggi i tifosi dei Rangers ricordano ‘Gazza’ con affetto, mentre non si può dire altrettanto per la Scottish Football Association, che non ha approvato la candidatura dell’ex centrocampista per l’ingresso nella Scottish Hall of Fame a causa del tormentato dopo-calcio di Gascoigne, alle prese con una lunga e non ancora vinta battaglia contro l’alcolismo.

L’inserimento era stato richiesto dal comitato indipendente della Hall of Fame, prima che alcuni membri della Scottish FA hanno minacciato addirittura di boicottare la cerimonia qualora fosse stato inserito il nominativo di Gascoigne.

Non si poteva certo pensare che il diretto interessato la prendesse bene e allora ecco la dura replica di Gascoigne su Twitter: poche parole, “No hard feelings”, ‘Senza rancore’, ma anche il video proprio del gol segnato alla Scozia.

Poi, lo sfogo: “Ho giocato quello che è stato tra il miglior calcio della mia carriera con i Rangers, adorando il supporto dei loro fan. Non ho bisogno di essere nella Scottish Hall of fame per essere riconosciuto come uno dei migliori. Mi basta sentire l’amore e il supporto della gente e so che ero il migliore. Vi amo tutti, Gazza”.