Gattuso: “Futuro? Ho voglia di ripartire…”

Gennaro Gattuso ha detto addio alla panchina del Milan. Dopo il mancato accesso alla prossima Champions League, il tecnico ha deciso di lasciare i rossoneri e oggi, a pochi giorni dal suo addio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky.

MILAN – “Il Milan rimarrà sempre dentro di me, mi ha concesso una grandissima opportunità. Adesso era giusto fare questo tipo di scelta: i rossoneri sono in buone mani, con la società che è composta da grandi uomini. I tifosi possono stare tranquilli”.

CAMPIONATO – “Ad un certo punto potevamo dare una sterzata al torneo, ma non siamo riusciti a dare il colpo del ko. 68 punti comunque non sono pochi e sono più le cose positive che quelle negative”.

SOLDI – “Quando si parla di Milan io non voglio parlare di soldi. Non voglio essere lodato per aver rinunciato all’ingaggio”.

FUTURO – “Ho voglia di rimettermi subito in sella. Con il mio gruppo di lavoro dovremo analizzare cosa vogliamo fare e cosa vogliamo proporre. C’è però bisogno anche di un club che capisca le nostre caratteristiche”.