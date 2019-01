Genoa, ad un passo l’arrivo di Barreca

Genoa molto attivo in queste prime ore di calciomercato. La dirigenza rossoblu vuole infatti regalare al tecnico Cesare Prandelli diversi rinforzi, in modo da poter raggiungere con relativa tranquillità la salvezza. E i liguri, stando a quanto raccolto da TMW, sarebbero ormai ad un passo dall’acquisire le prestazioni di Antonio Barreca, esterno sinistro in forza al Monaco in questa prima parte di stagione, squadra con la quale ha messo insieme sette presenze in Ligue 1. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito, con un diritto di riscatto già fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Per Barreca, in passato, esperienze anche in Serie B con le maglie di Cittadella e Cagliari, oltre a quella in Serie A con il Torino, club che ha lasciato la scorsa estate per approdare in Francia.