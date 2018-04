Genoa, Ballardini: “Assurdo fischiare Lapadula. Contro il Cagliari non sarà decisiva”

Dopo tre pareggi consecutivi il Genoa ospita il Cagliari nel recupero della 28a giornata, sfida non giocata lo scorso 4 marzo pochi minuti dopo la tragica scomparsa di Davide Astori.

Da quel giorno le due squadre rossoblù di punti ne hanno fatti pochi, ma l’ex Davide Ballardini non si fida della squadra di Diego Lopez, suo ex giocatore in Sardegna: “Sappiamo da un po’ di tempo che sarà una partita molto importante, ma certamente non sarà un match point – ha detto il tecnico del Genoa nella conferenza di vigilia – Affronteremo una buona squadra, molto forte in tutti i reparti, che non pensava di trovarsi in questa posizione di classifica e che ha perso male l’ultima partita, ma contro un avversario di livello come il Torino”.

In contemporanea scenderà in campo anche la Sampdoria, sul campo dell’Atalanta, ma come il collega Giampaolo Ballardini assicura che la testa sarà solo all’infrasettimanale: “Pensiamo al Cagliari, poi al derby”. Tra i dubbi di formazione, quello che riguarda la scelta del sostituto dello squalificato Bertolacci: “Per noi Andrea è un giocatore molto importante, finora ha fatto benissimo, ma abbiamo altri elementi molto affidabili e bravi. Chi al suo posto? Cofie o Rigoni, Bessa ha caratteristiche diverse”.

Capitolo attacco. Galabinov è ancora fuori (“Sta meglio, ma servono altri esami”), a sostituirlo sarà ancora Lapadula, difeso da Ballardini dopo i fischi subiti contro la Spal: “Gianluca è un giocatore che non si risparmia mai, i fischi sono ingiusti: uno così io non lo fischierei mai perché da sempre tutto fino all’ultimo secondo. Si è guadagnato il secondo rigore e si è preso la responsabilità di calciarlo, mostrando grande forza di nervi”.

Ballardini e l’ironico auto-panegirico