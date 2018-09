Genoa, Ballardini: “Lazio avversario di qualità. Marchetti? Non ha nulla da dimostrare…”

Ritrovata la vittoria contro il Bologna, il Genoa torna in trasferta per sfidare la Lazio con l’obiettivo di cancellare il tracollo contro il Sassuolo. In conferenza stampa il tecnico

è ripartito dalla prova contro i rossoblù per… esaltare quella offerta a Reggio Emilia: “Col Bologna siamo stati meno belli rispetto al Sassuolo, ma siamo stati dentro la partita, molto rigorosi, abbiamo saputo soffrire e con le prerogative che sono nostre abbiamo ottenuto il risultato. A Reggio Emilia è andata come è andata, ma i dati dicono che abbiamo fatto un’ottima partita”.

Nessuna indicazione sulla formazione: “La Lazio è una squadra di esperienza e qualità, che è sempre in controllo della partita e molto pericolosa quando attacca. Servirà una prestazione di personalità. In settimana diversi giocatori hanno avuto qualche fastidio, come Pandev. Lopez, Lapadula e Favilli sono out. Sandro ieri ha riposto, si allenerà oggi, vedrò se convocarlo. Infrasettimanale? Pensiamo a domani…

L’unica certezza è la presenza in campo di Federico Marchetti, alla prima da ex contro la Lazio, dopo cinque anni da protagonista e un anno e mezzo da separato in casa: “Marchetti è sempre carico, dovrà fare la propria partita per esaltare le qualità che ha, senza dimostrare niente a nessuno” ha concluso Ballardini.