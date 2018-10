Genoa, Bessa a sorpresa: “Il gol alla Juventus? Merito anche di Pecchia…”

Per essere stato l’autore del gol che ha fermato la striscia di vittorie consecutive della Juventus, Daniel Bessa è stato discretamente “ignorato” dai media.

Il centrocampista italo-brasiliano del Genoa è abituato a segnare alle grandi squadre, avendo nel proprio repertorio anche un gol al Milan di Gattuso nel 3-0 dello scorso campionato di Serie A, per quella che fu la sua prima rete in A, ma lo “scalpo” dei bianconeri, peraltro con in campo Cristiano Ronaldo, autore del provvisorio vantaggio, non capita di conquistarlo tutti i giorni.

Intervistato dal sito ufficiale del Genoa, l’ex giocatore anche di Bologna e Como è tornato sulla rete a Szczesny, lasciandosi andare a un ringraziamento inatteso…: È la mia seconda rete di testa, è merito anche di mister Pecchia che al Verona ha contribuito a sviluppare gli inserimenti sotto porta”.

Proprio Pecchia, ovvero il tecnico con cui Bessa andrò in contrasto, al punto di lasciare il Veneto a metà stagione proprio per approdare al Genoa, per poi segnare un gol all’Hellas sul finale di campionato, festeggiato con particolare… veemenza.

“Prima ero focalizzato sulla costruzione del gioco – ha proseguito Bessa – Sulla fase difensiva penso di aver fatto progressi, ma devo ancora lavorare tanto. Juric mi ha dato fiducia. Lo stimo da quando affrontavo il Crotone. Il ruolo di mezzala è quello che mi si adatta di più”.