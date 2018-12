Genoa, bocciato Radu: arriva un portiere dal Brasile

Ad anticiparlo era stato lo stesso presidente Enrico Preziosi, parlando dei movimenti di mercato del Genoa nel prossimo mercato di gennaio, dopo il nuovo cambiamento di guida tecnica con l’avvento di Cesare Prandelli al posto di Ivan Juric.

“Dovremo fare alcuni ritocchi, tra cui un portiere” aveva detto il numero uno rossoblù, alludendo alle difficoltà incontrate nella prima parte del campionato da Federico Marchetti e da Ionut Radu.

Detto, fatto, il primo affare del 2019 del Grifone sarà l’arrivo di Jandrei.

È tutto fatto per l’acquisto dell’estremo difensore brasiliano della Chapecoense: classe ’93, il giocatore dovrebbe arrivare in Italia già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Genoa, pur essendo ovviamente tesserabile e quindi utilizzabile solo all’apertura ufficiale delle liste.

Jandrei era già stato vicino all’Italia la scorsa estate, quando a trattarlo fu curiosamente l’altra squadra genovese, la Sampdoria, che però non trovò l’accordo con il club brasiliano, deviando così sul prestito di Audero dalla Juventus.