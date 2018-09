Genoa, cambio della guardia in porta dopo la sosta?

Dalla parata decisiva su Krunic, contro l’Empoli, ai cinque gol incassati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Federico Marchetti è passato dagli altari alla polvere in appena 180′, i primi del campionato del Genoa, costretto a rinviare la prima giornata contro il Milan per la tragedia del Ponte Morandi.

L’esperto ex portiere della Lazio, pur senza colpe specifiche nella goleada dei neroverdi, potrebbe allora clamorosamente perdere il posto già in vista della ripresa del campionato, quando a Marassi arriverà l’Inter.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il tecnico Davide Ballardini starebbe pensando a lanciare come titolare il rumeno Ionut Radu, ex Avellino, di proprietà proprio dell’Inter, impegnato in settimana con l’Under 21 rumena.

Se così fosse, per Radu sarebbe il debutto in A proprio contro la squadra che lo ha valorizzato nel 2013, prelevandolo dalla Pergolettese dove era arrivato nel gennaio precedente: con la Primavera nerazzurra Radu ha vinto un Torneo di Viareggio e una Coppa Italia. E se così fosse, lo stadio di Reggio Emilia si confermerebbe poco propizio per i portieri del Genoa, dato che proprio al Mapei Mattia Perin subì la prima rottura del crociato del ginocchio, nell’aprile 2016.