Genoa, Donatelli frena su Kouamé: “Piace al Napoli, ma il prezzo lo facciamo noi…”

La classifica del Genoa alla fine del girone d’andata non è delle migliori, ma le grandi della Serie A sono in fila per i gioielli rossoblù. Dal difensore argentino Cristian Romero a Christian Kouamé, senza ovviamente dimenticare il vice-capocannoniere del campionato Krzysztof Piatek, il cui addio al Grifone dovrebbe concretizzarsi a giugno.

La volontà della società è però quella di trattenere a Genova fino al termine della stagione anche gli altri due talentini.

A confermarlo è stato il direttore sportivo Mario Donatelli, intervenuto a Radio Kiss Kiss per fare il punto sulla trattativa con il Napoli per Kouamé: “Romero, Kouamé e Piatek, sono giocatori che resteranno fino a giugno – le parole dell’ex giocatore della Lucchese – Il Napoli è interessato a Kouamé, ma ci sono anche altre società e comunque in una trattativa c’è sempre da mettere d’accordo tutti. I rapporti tra presidenti sono ottimi, l’ultima parola spetterà a loro”.

Donatalli è poi stato perentorio nel rispondere a chi sostiene che la valutazione di 20 milioni data all’attaccante sia troppo elevata: “Christian è un ragazzo solare, con i piedi per terra e tanta voglia di migliorare. Quando si tratta ci sono domanda e offerta, se qualcuno vuole i nostri calciatori ne parliamo, altrimenti ce li teniamo”.