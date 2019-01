Genoa, il saluto di Piatek a città e tifosi: “Grazie per tutto”

Il primo giorno da milanista di Krzysztof Piatek, presentato alla stampa come nuovo centravanti rossonero dopo che la serata di mercoledì era stata dedicata a firma e annuncio, si conclude con il doveroso saluto ai tifosi del Genoa, costretti a veder partire colui che in poche settimane da sconosciuto era divenuto idolo e uomo dei record nella storia rossoblù.

Il bomber polacco si è affidato al proprio profilo Instagram per sintetizzare le emozioni dei pochi mesi vissuti in Liguria e per salutare i tifosi del Grifone, dopo averlo fatto dal vivo lunedì dalle tribune di Marassi durante la partita tra il Genoa e lo stesso Milan.

“Questa è una dedica per il Genoa Cfc, i suoi tifosi, la città di Genova con le sue bellezze e i suoi abitanti – ha scritto Piatek – Vi voglio bene e vi ringrazio tutti, mi sono sentito come a casa e vi ringrazio tutti con affetto! Grazie per tutto”.