Genoa, l’ex Juric: “Perin è da Juventus. Laxalt pronto per una big”

Mattia Perin sembra ormai ad un passo dalla Juventus. Ivan Juric, ex tecnico del Genoa che lo ha allenato nella sua esperienza in Grifone, ha parlato del portiere della Nazionale italiana e non solo. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di RMC Sport: “E’ un grande portiere, lo hanno fermato gli infortuni. L’ultimo anno ha giocato con continuità. Ieri poi è stato molto bravo. E’ un portiere da Juventus e se la può giocare con tutti. Laxalt? E’ bravo nelle ripartenze, ribalta l’azione con grande facilità. E’ cresciuto anche in fase difensiva. Spero faccia il salto di qualità è pronto. Meglio con squadre che giocano con tre difensori”.

MANCINI – “L’Italia ha avuto tante occasioni con l’Olanda, giocato palla a terra. Dopo tanto tempo si è visto qualcosa di buono”.

FUTURO – “Cagliari? Ci sono state anche altre cose, ma bisogna scegliere bene. Per ora aspetto. Ricominciare dalla B? Mi piacerebbe rimanere in A adesso, certo che se c’è una squadra con una grande società e con un progetto…”.

DE ZERBI – “Ci accomuna l’idea di voler creare superiorità numerica partendo dal basso. Poi lì davanti lui cerca di tenere la palla, più alla spagnola”.