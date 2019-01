Genoa, Perinetti: “Romero non si muove”

Non solo Kouamé e Piatek. Tra i giovani del Genoa messisi in luce in questa prima parte di stagione, si registra anche il nome di Cristian Romero, difensore argentino classe 1998. Le sue sette presenze in questi primi mesi di campionato, impreziositi dalla realizzazione di una rete, sono bastati a catturare le attenzioni delle big del nostro campionato, che hanno già manifestato il loro interesse nei confronti del calciatore. Ma Stefano Perinetti, direttore generale dei rossoblu, a Sportitalia ha smentito le ipotesi di una sua cessione durante la sessione invernale di mercato: “Juventus e Inter sono le società sempre più attente nei confronti dei giovani di prospettiva e per Romero hanno già avuto qualche interessamento. Tuttavia nessuno dei nostri big partirà a gennaio, Romero compreso”.