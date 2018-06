Genoa, Perinetti svela: “Sarri si è opposto all’arrivo di Perin al Napoli”

Mattia Perin nella giornata di ieri è diventato un nuovo giocatore della Juventus. Sull’ormai ex portiere del Genoa si era interessato anche il Napoli, ma poi ha mollato la presa per concentrarsi su Rui Patricio e Leno. Giorgio Perinetti, direttore generale, del club rossoblu, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, ha svelato il motivo per cui la società partenopea ha rinunciato a Perin: “Degli approcci ci sono stati, ma Sarri ha sempre preferito un portiere bravo con i piedi. Poi dopo anche i calciatori decidono con le loro scelte. Il Napoli non ha confermato Sarri, ma Mattia era contento di andare alla Juventus. Ancelotti è un catalizzatore di interesse per i giocatori internazionali e aiuterà parecchio il Napoli sul mercato. Gli azzurri hanno un organico importante e con qualche acquisto si può ancora migliorare. Non parlo di Younes perchè non so quali siano i problemi tra il ragazzo e il Napoli”.